В ООН испугались катастрофы из-за слов Лукашенко о ядерном ударе

ООН считает необходимым избегать действий, которые могут привести к эскалации, и придерживаться обязательств по нераспространению ядерного оружия. Об этом заявил журналистам представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о мощности размещаемого на территории страны ядерного оружия.

"Как мы говорили ранее, все ядерные и неядерные государства должны строго следовать обязательствам, принятым в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. В данный момент ядерные риски и так тревожно высоки. Необходимо любой ценой избегать всех действий, которые могут вести к ошибкам в расчётах и эскалации, последствия которой будут катастрофическими", — сказал на брифинге Дюжаррик.