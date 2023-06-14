В ООН испугались катастрофы из-за слов Лукашенко о ядерном ударе
В ООН призвали избегать эскалации после заявления Лукашенко о ядерном оружии
ООН считает необходимым избегать действий, которые могут привести к эскалации, и придерживаться обязательств по нераспространению ядерного оружия. Об этом заявил журналистам представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о мощности размещаемого на территории страны ядерного оружия.
"Как мы говорили ранее, все ядерные и неядерные государства должны строго следовать обязательствам, принятым в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия. В данный момент ядерные риски и так тревожно высоки. Необходимо любой ценой избегать всех действий, которые могут вести к ошибкам в расчётах и эскалации, последствия которой будут катастрофическими", — сказал на брифинге Дюжаррик.
Напомним, Лукашенко сообщил, что Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем те, которые США применяли в Хиросиме и Нагасаки. При этом ядерное оружие не будет храниться в одном месте, его распределят по всей территории Белоруссии, отметил президент. Также Лукашенко добавил, что применение Белоруссией российского тактического ядерного оружия можно согласовать одним телефонным звонком в любой момент и без колебаний.
ТАСС / Илья Питалев