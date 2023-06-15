Путин поздравил Си Цзиньпина с 70-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил китайского коллегу Си Цзиньпина с его 70-летием. Это следует из телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

"Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 70-летнего юбилея. Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добилась впечатляющих успехов: уверенный рост демонстрирует национальная экономика, повышается благосостояние граждан, укрепляются позиции Пекина на мировой арене", — отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что переизбрание на пост генсека Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателя КНР подтвердили высокий политический авторитет Цзиньпина, а также широкую поддержку его позиции.

"Трудно переоценить усилия, которые Вы уже много лет прилагаете для упрочения отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между нашими странами. Ваш мартовский государственный визит в Россию придал мощный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества на ключевых направлениях", — добавил глава государства.

Президент РФ выразил надежду, что между странами и дальше будет продолжаться конструктивный диалог и совместная работа по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня на благо народов двух государств.

"Искренне желаю Вам, дорогой друг, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности", — заключил Путин.