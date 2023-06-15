Киев уличили в наплевательском отношении к болгарам и румынам после теракта на Каховской ГЭС
Сальдо: Вода из Каховского водохранилища движется к берегам Болгарии и Румынии
К побережью Румынии и Болгарии движется вода, которая сошла из Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу НТВ.
"Вода, которая хлынула из Каховского водохранилища и сейчас уже зашла в Чёрное море, имеет достаточного много подозрений на риски заражений и движется вдоль побережья течением в сторону Румынии и Болгарии", — заявил Сальдо.
Глава Херсонской области отметил политический момент ситуации — по его словам, те, кто дал команду на разрушение плотины, не могли не предвидеть таких последствий, что говорит об их наплевательском отношении как к Румынии и Болгарии, так и к людям, которые там проживают.
Ранее Владимир Сальдо сообщил, что количество жертв от последствий прорыва Каховской ГЭС достигло 18 человек. Уточняется, что большинство из них в Голой Пристани. Дамба Каховской ГЭС была разрушена 6 июня в результате ударов ВСУ.
ТАСС / AP