Киев уличили в наплевательском отношении к болгарам и румынам после теракта на Каховской ГЭС

К побережью Румынии и Болгарии движется вода, которая сошла из Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу НТВ.

"Вода, которая хлынула из Каховского водохранилища и сейчас уже зашла в Чёрное море, имеет достаточного много подозрений на риски заражений и движется вдоль побережья течением в сторону Румынии и Болгарии", — заявил Сальдо.