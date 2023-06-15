Регион

Уведомления отключены

15 июня, 14:10

Киев уличили в наплевательском отношении к болгарам и румынам после теракта на Каховской ГЭС

Сальдо: Вода из Каховского водохранилища движется к берегам Болгарии и Румынии

К побережью Румынии и Болгарии движется вода, которая сошла из Каховского водохранилища в результате разрушения ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу НТВ.

"Вода, которая хлынула из Каховского водохранилища и сейчас уже зашла в Чёрное море, имеет достаточного много подозрений на риски заражений и движется вдоль побережья течением в сторону Румынии и Болгарии", — заявил Сальдо.

Глава Херсонской области отметил политический момент ситуации — по его словам, те, кто дал команду на разрушение плотины, не могли не предвидеть таких последствий, что говорит об их наплевательском отношении как к Румынии и Болгарии, так и к людям, которые там проживают.

Сальдо потребовал учинить военный трибунал над Столтенбергом

Сальдо потребовал учинить военный трибунал над Столтенбергом

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что количество жертв от последствий прорыва Каховской ГЭС достигло 18 человек. Уточняется, что большинство из них в Голой Пристани. Дамба Каховской ГЭС была разрушена 6 июня в результате ударов ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / AP

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Каховская ГЭС
  • Болгария
  • румыния
  • Украина
  • Происшествия
  • Херсонская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров