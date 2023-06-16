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16 июня, 13:27

Путин поручил вдвое повысить пороги ущерба по ряду уголовных статей для бизнеса

<p>Президент России Владимир Путин. Фото © LIFE/Павел Баранов</p>

Президент России Владимир Путин. Фото © LIFE/Павел Баранов

Необходимо в два раза повысить пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба по ряду уголовных статей, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"У нас больше десяти лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищениями, а также за нарушения авторских и смежных прав. На последнее я хотел бы обратить особое внимание, поскольку сейчас иностранные компании сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги. Считаю правильным повысить эти пороги как минимум в два раза", — сказал глава государства.

Путин поручил устранить недочёты при проверке бизнеса фразой: "Приходят, что-то ковыряют"

Путин поручил устранить недочёты при проверке бизнеса фразой: "Приходят, что-то ковыряют"

Ранее Путин предложил отказаться от проверок бизнеса, не связанного с рисками вреда для человека. Президент отметил, что достаточно профилактических мероприятий. Он также назвал второй квартал прошлого года самым трудным для нашей экономики и отечественного бизнеса. По его оценке, стратегия, выбранная государством и бизнесом, сработала. Кроме того, глава государства предложил продлить программу зонтичного кредитования малого бизнеса до 2030 года.

Ирина Фальке
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