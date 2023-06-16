Путин поручил вдвое повысить пороги ущерба по ряду уголовных статей для бизнеса

"У нас больше десяти лет не менялись пороги крупного и особо крупного имущественного ущерба, который не связан с хищениями, а также за нарушения авторских и смежных прав. На последнее я хотел бы обратить особое внимание, поскольку сейчас иностранные компании сами отказываются поставлять программное обеспечение и другие услуги. Считаю правильным повысить эти пороги как минимум в два раза", — сказал глава государства.