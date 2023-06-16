Путин на ПМЭФ объявил минуту молчания в память о Берлускони
Владимир Путин встречался с Сильвио Берлускони во время визита в Рим в 2019 году. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) попросил зал почтить минутой молчания память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Российский лидер признался, что считает его личностью мирового масштаба.
"Прошу прощения у аудитории. Ушёл из жизни Берлускони. Он многое сделал, чтобы выстроить долгосрочные отношения с Россией. Это был светлый и энергичный человек. Я считаю его личностью мирового масштаба. Я бы попросил почтить его память минутой молчания", — обратился к аудитории президент России.
Напомним, что Сильвио Берлускони скончался 12 июня, ему было 86 лет. Состояние бывшего премьера Италии ухудшилось на фоне лейкоза. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее большим горем и невосполнимой потерей.