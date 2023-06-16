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16 июня, 14:38

Путин на ПМЭФ объявил минуту молчания в память о Берлускони

<p>Владимир Путин встречался с Сильвио Берлускони во время визита в Рим в 2019 году. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/60927/photos/59982" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru </a></p>

Владимир Путин встречался с Сильвио Берлускони во время визита в Рим в 2019 году. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) попросил зал почтить минутой молчания память бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Российский лидер признался, что считает его личностью мирового масштаба.

"Прошу прощения у аудитории. Ушёл из жизни Берлускони. Он многое сделал, чтобы выстроить долгосрочные отношения с Россией. Это был светлый и энергичный человек. Я считаю его личностью мирового масштаба. Я бы попросил почтить его память минутой молчания", — обратился к аудитории президент России.

Помощник Путина сообщил, что российскую сторону на похороны Берлускони не звали

Помощник Путина сообщил, что российскую сторону на похороны Берлускони не звали

Напомним, что Сильвио Берлускони скончался 12 июня, ему было 86 лет. Состояние бывшего премьера Италии ухудшилось на фоне лейкоза. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее большим горем и невосполнимой потерей.

Марина Калегина
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