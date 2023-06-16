Путин на ПМЭФ объявил минуту молчания в память о Берлускони

"Прошу прощения у аудитории. Ушёл из жизни Берлускони. Он многое сделал, чтобы выстроить долгосрочные отношения с Россией. Это был светлый и энергичный человек. Я считаю его личностью мирового масштаба. Я бы попросил почтить его память минутой молчания", — обратился к аудитории президент России.