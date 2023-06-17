Муж актрисы Бабушкиной отказался отвечать на вопросы журналистов после обыска
Андрей Гацунаев, муж актрисы Кристины Бабушкиной, отказался отвечать на вопросы, откуда у него наркотики и зачем он набросился на полицейского. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Муж Кристины Бабушкиной не стал отвечать на вопросы корреспондента после обыска. Видео © Telegram / SHOT
Мужчину вывели из подъезда в наручниках после обыска. Его довели до служебного автомобиля, после чего фигурант уголовного дела уехал в компании сотрудников полиции.
Напомним, актрису Кристину Бабушкину задержали в Москве, при ней правоохранители обнаружили пакетик с порошком. Во время задержания Гацунаев накинулся на полицейского. В отношении мужчины возбуждено сразу два уголовных дела: за наркотики и насилие в отношении сотрудника ДПС. В квартире у задержанных прошли обыски.
Кадр из видео SHOT