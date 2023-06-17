Медведев назвал Байдена трухлявым пнём, страдающим деменцией
Медведев раскритиковал Байдена после слов о ядерном оружии в Белоруссии
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена старым трухлявым пнём, который страдает деменцией, а также погряз в семейной коррупции. Он написал это в ответ на то, что американский лидер ранее заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии "совершенно безответственно".
Тем временем, как напомнил Медведев, американское ядерное оружие уже давно размещено на просторах Европы, в частности в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Он также уточнил, что речь идёт не о тактическом оружии, а об авиационном боезапасе.
"Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие", — написал зампред Совбеза в телеграм-канале.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем те, которые США применяли в Хиросиме и Нагасаки. Он также сказал, что применение ядерного оружия можно согласовать одним звонком президенту РФ Владимиру Путину.