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17 июня, 16:23

Медведев назвал Байдена трухлявым пнём, страдающим деменцией

Медведев раскритиковал Байдена после слов о ядерном оружии в Белоруссии

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента США Джо Байдена старым трухлявым пнём, который страдает деменцией, а также погряз в семейной коррупции. Он написал это в ответ на то, что американский лидер ранее заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии "совершенно безответственно".

Тем временем, как напомнил Медведев, американское ядерное оружие уже давно размещено на просторах Европы, в частности в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Он также уточнил, что речь идёт не о тактическом оружии, а об авиационном боезапасе.

"Беда, конечно. У этого человека в руках это самое ядерное оружие", — написал зампред Совбеза в телеграм-канале.

Захарова резко ответила на критику Запада по ядерному оружию в Белоруссии

Захарова резко ответила на критику Запада по ядерному оружию в Белоруссии

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем те, которые США применяли в Хиросиме и Нагасаки. Он также сказал, что применение ядерного оружия можно согласовать одним звонком президенту РФ Владимиру Путину.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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