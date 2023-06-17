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17 июня, 18:59

"Низкая точка": В Кремле дали оценку отношениям с США

Песков: Переговоры по безопасности надо вести с США, но пока это невозможно

Переговоры по вооружениям необходимо вести как с США, так и с другими государствами, однако сейчас отношения с Вашингтоном плохие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вопрос о стратегической безопасности невозможно обсуждать без стран, которые владеют ядерным оружием.

"Ситуация нуждается в срочных переговорах российско-американских и в более расширенном формате. Но для того, чтобы вести эти переговоры, нужно иметь потенциал для таких переговоров. Пока отношения с Вашингтоном настолько плохи и находятся на такой низкой точке, что говорить о конкретном диалоге пока не приходится", — отметил Песков в беседе с "Известиями".

При этом представитель Кремля добавил, что Россия готова к такому диалогу и считает, что он жизненно необходим.

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Лайф напоминает, президент США Джо Байден счёл безответственным размещение ядерного оружия России в Белоруссии. Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что Минск получил от Москвы ракеты и бомбы, которые втрое мощнее, чем те, которые США применяли в Хиросиме и Нагасаки. Он также сказал, что применение ядерного оружия можно согласовать одним звонком президенту РФ Владимиру Путину.

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Никита Осипов
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