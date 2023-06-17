"Низкая точка": В Кремле дали оценку отношениям с США

Переговоры по вооружениям необходимо вести как с США, так и с другими государствами, однако сейчас отношения с Вашингтоном плохие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что вопрос о стратегической безопасности невозможно обсуждать без стран, которые владеют ядерным оружием.

"Ситуация нуждается в срочных переговорах российско-американских и в более расширенном формате. Но для того, чтобы вести эти переговоры, нужно иметь потенциал для таких переговоров. Пока отношения с Вашингтоном настолько плохи и находятся на такой низкой точке, что говорить о конкретном диалоге пока не приходится", — отметил Песков в беседе с "Известиями".