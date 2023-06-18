Россиянку Макееву заподозрили в вербовке девушек для секс-вечеринок Линдеманна
Тилль Линдеманн и Алёна Макеева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alena_makeeva
Российского кастинг-директора Алёну Макееву заподозрили в вербовке девушек для секс-вечеринок вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на Прокуратуру Берлина.
"Мы можем подтвердить, что госпожа Макеева также фигурирует в качестве подозреваемой в предварительном процессе против Линдеманна", — указали в ведомстве.
Россиянка проходит по уголовному делу против Линдеманна, которого обвиняют в домогательствах. Макееву подозревают в том, что она отбирала девушек для вечеринок после концертов, но не говорила им настоящую причину встреч с вокалистом. Также возбуждено дело по статье о сбыте наркотиков.
Напомним, ранее более десятка женщин обвинили вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна в домогательствах. Одна из них рассказала, что её пригласили к артисту во время концерта в Вильнюсе. По её словам, Линдеманн якобы подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать. В связи с обвинениями популярная группа может прекратить деятельность, поскольку остальные участники коллектива не хотят быть замешаны в этой истории. А компания звукозаписи Universal Music Entertainment уже приостановила рекламное сотрудничество с Rammstein.