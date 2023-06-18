Россиянку Макееву заподозрили в вербовке девушек для секс-вечеринок Линдеманна

Российского кастинг-директора Алёну Макееву заподозрили в вербовке девушек для секс-вечеринок вокалиста Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на Прокуратуру Берлина.

"Мы можем подтвердить, что госпожа Макеева также фигурирует в качестве подозреваемой в предварительном процессе против Линдеманна", — указали в ведомстве.

Россиянка проходит по уголовному делу против Линдеманна, которого обвиняют в домогательствах. Макееву подозревают в том, что она отбирала девушек для вечеринок после концертов, но не говорила им настоящую причину встреч с вокалистом. Также возбуждено дело по статье о сбыте наркотиков.