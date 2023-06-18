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18 июня, 12:24

"Заставляем идти в бой": Экс-аналитик ЦРУ рассказал, как НАТО обрекло ВСУ на гибель

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Запад обрёк ВСУ на гибель из-за малого срока обучения

В НАТО обрекли украинских военных на гибель из-за высокомерного желания показать единство западных стран и короткого срока обучения бойцов. В идеале он должен составлять несколько лет, но на деле — несколько месяцев. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он подчеркнул, что Запад совершает преступную ошибку, отправляя украинских военных обучаться в странах – участницах Североатлантического альянса, где они сталкиваются со сложностями. Дело в том, что у каждого государства НАТО свои стандарты и это затрудняет координацию действий. Кроме того, инструктаж приходится переводить на украинский, в результате чего может потеряться важная информация.

"Мы осознанно предоставляем недостаточно подготовки украинцам, а потом заставляем их идти в бой и, по сути, совершать самоубийство", — заключил Джонсон в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

"Многое уже уничтожено": В США признали горькую правду о контрнаступлении ВСУ

"Многое уже уничтожено": В США признали горькую правду о контрнаступлении ВСУ

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что потери Украины в десять раз больше российских в ходе контрнаступления ВСУ. Как отметил глава государства, уже скоро у Киева не останется собственной техники. На чужой же они долго не повоюют. А вот российская оборонная промышленность быстро развивается, подчеркнул он. Российский лидер добавил, что его слова о потерях ВСУ подтверждают на Украине "в разговорах".

Обложка ©

Getty Images / Vincenzo Circosta / Anadolu Agency

Никита Осипов
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