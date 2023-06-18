В НАТО обрекли украинских военных на гибель из-за высокомерного желания показать единство западных стран и короткого срока обучения бойцов. В идеале он должен составлять несколько лет, но на деле — несколько месяцев. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он подчеркнул, что Запад совершает преступную ошибку, отправляя украинских военных обучаться в странах – участницах Североатлантического альянса, где они сталкиваются со сложностями. Дело в том, что у каждого государства НАТО свои стандарты и это затрудняет координацию действий. Кроме того, инструктаж приходится переводить на украинский, в результате чего может потеряться важная информация.