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18 июня, 14:49

Китай отчитал Британию из-за Тайваня

В КНР обвинили Лондон в нарушении международных норм из-за контактов с Тайванем

Посольство КНР обвинило Великобританию в нарушении международных норм из-за контактов с Тайванем. Заявление опубликовано на сайте китайской дипмиссии.

По словам представителя Посольства КНР в Британии, речь идёт о встрече замглавы МВД Соединённого Королевства по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан.

"Это действие является серьёзным нарушением принципа "одного Китая" и базовых норм международных отношений", — говорится в заявлении на сайте посольства.

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Диппредставительство Поднебесной призывает Лондон прекратить официальные контакты с властями Тайваня. Оно также пригрозило ответить на действия, направленные на подрыв интересов Пекина.

Ранее в МИД КНР заявили, что Пекин хочет мирного соединения с Тайванем, но не исключает иных методов. А недавно в Китае подчеркнули, что вопросы, связанные с Тайванем, являются внутренними делами страны.

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Иван Косицын
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