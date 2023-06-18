Китай отчитал Британию из-за Тайваня

Посольство КНР обвинило Великобританию в нарушении международных норм из-за контактов с Тайванем. Заявление опубликовано на сайте китайской дипмиссии.

По словам представителя Посольства КНР в Британии, речь идёт о встрече замглавы МВД Соединённого Королевства по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан.

"Это действие является серьёзным нарушением принципа "одного Китая" и базовых норм международных отношений", — говорится в заявлении на сайте посольства.