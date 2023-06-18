Китай отчитал Британию из-за Тайваня
В КНР обвинили Лондон в нарушении международных норм из-за контактов с Тайванем
Посольство КНР обвинило Великобританию в нарушении международных норм из-за контактов с Тайванем. Заявление опубликовано на сайте китайской дипмиссии.
По словам представителя Посольства КНР в Британии, речь идёт о встрече замглавы МВД Соединённого Королевства по вопросам безопасности Тома Тугендхата с министром цифровых технологий Тайваня Одри Тан.
"Это действие является серьёзным нарушением принципа "одного Китая" и базовых норм международных отношений", — говорится в заявлении на сайте посольства.
Диппредставительство Поднебесной призывает Лондон прекратить официальные контакты с властями Тайваня. Оно также пригрозило ответить на действия, направленные на подрыв интересов Пекина.
Ранее в МИД КНР заявили, что Пекин хочет мирного соединения с Тайванем, но не исключает иных методов. А недавно в Китае подчеркнули, что вопросы, связанные с Тайванем, являются внутренними делами страны.
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