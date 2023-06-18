Депутат ГД Башанкаев рассказал, как попал под обстрел ВСУ в больнице в зоне СВО

Российский хирург, депутат Госдумы, глава Комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" рассказал об ударах ВСУ по больницам и о том, как сам попал под обстрел, находясь в медучреждении. Врач вспомнил, что происходило в первые минуты после прилётов.

Глава Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадма Башанкаев рассказал об ударах со стороны ВСУ по больницам в зоне СВО. Видео © LIFE

"Начинается обзвон друг друга. Спрашиваем по рации или так, где прилёт, что произошло. И самое интересное, в течение 5–15 минут оказываются сразу все сотрудники больницы в одном месте, начинают разгребать, помогать, таскать. Потом из близлежащих домов сотрудники, которые дома были, прибегают", — сказал Башанкаев.

По его словам, за девять лет чрезвычайные службы ДНР и ЛНР научились реагировать на обстрелы оперативно. Через два дня даже иногда на дороге не видно, что был прилёт, потому что дорожная служба работает даже ночью.

"Дорожные службы несут такие потери, ведь они приезжают, начинают помогать... и снова прилёт. И дорожники, и электрики. Вот им честь и хвала. Донецкие ребята, конечно, молодцы. Они рукастые, быстрые и даже чуть бесстрашные. К сожалению, они тоже страдают", — подчеркнул Башанкаев.

Как указал парламентарий, ВСУ наносят удары из различных типов вооружения. Обстрелы ведутся, в частности, из РСЗО "Град" и HIMARS. Башанкаев заявил, что не различает эти вооружения, но отметил, что они "одинаково страшно и быстро убивают людей".