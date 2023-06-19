Песков указал на проблемы безопасности для сотрудников ООН на левом берегу Днепра

Доступ представителей ООН на территории, которые серьёзно пострадали от последствий разрушения Каховской ГЭС, в данный момент небезопасен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля связал это с продолжающимися обстрелами и провокациями со стороны ВСУ. Песков указал, что атаке подвергаются гражданские объекты, гибнут мирные люди.

"Поэтому здесь это всё очень сложно — очень сложно обеспечить им безопасность", — отметил пресс-секретарь главы государства, объясняя трудности для представителей ООН с посещением районов на левом берегу Днепра.