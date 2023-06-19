Песков указал на проблемы безопасности для сотрудников ООН на левом берегу Днепра
Доступ представителей ООН на территории, которые серьёзно пострадали от последствий разрушения Каховской ГЭС, в данный момент небезопасен. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля связал это с продолжающимися обстрелами и провокациями со стороны ВСУ. Песков указал, что атаке подвергаются гражданские объекты, гибнут мирные люди.
"Поэтому здесь это всё очень сложно — очень сложно обеспечить им безопасность", — отметил пресс-секретарь главы государства, объясняя трудности для представителей ООН с посещением районов на левом берегу Днепра.
Песков добавил, что также есть и "другие нюансы".
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Разрушение дамбы Каховской ГЭС произошло 6 июня в результате ракетного удара ВСУ. Вода затопила 35 населённых пунктов Херсонской области. Местные власти оценивают ущерб от наводнения в 40 миллиардов рублей. По последним данным, число жертв разрушения Каховской ГЭС выросло до 35.