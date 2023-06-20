Впервые в истории выручка компаний РФ превысила один квадриллион рублей

Выручка российских компаний продемонстрировала существенный рост в прошлом году. Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на которые обратило внимание издание РБК, впервые в истории она составила 1,3 квадриллиона рублей (рост 93,59%).

По подсчётам ФНС, отечественные компании за прошлый год задекларировали выручку на сумму 1268 триллионов рублей (или почти 1,3 квадриллиона). Данная цифра практически вдвое больше показателей 2021 года. Тогда доходы составили 655 триллионов рублей. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России.