Впервые в истории выручка компаний РФ превысила один квадриллион рублей
РБК: Выручка российских компаний в 2022 году превысила квадриллион рублей
Выручка российских компаний продемонстрировала существенный рост в прошлом году. Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), на которые обратило внимание издание РБК, впервые в истории она составила 1,3 квадриллиона рублей (рост 93,59%).
По подсчётам ФНС, отечественные компании за прошлый год задекларировали выручку на сумму 1268 триллионов рублей (или почти 1,3 квадриллиона). Данная цифра практически вдвое больше показателей 2021 года. Тогда доходы составили 655 триллионов рублей. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России.
Издание подчеркнуло, что увеличение доходов обусловлено "ростом экспортной выручки организаций, в основном в нефтегазовой отрасли экономики". На рост повлияло и восстановление спроса на товары, работы и услуги со стороны потребителей.
Ранее президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ рассказал о том, что второй квартал прошлого года стал самым трудным для нашей экономики и отечественного бизнеса, но стратегия, выбранная государством и бизнесом, сработала. Президент добавил, что наша страна готова создать условия для иностранных компаний, которые захотят вернуться, а также проанонсировал, что в ближайшие пять лет Россия существенно обновит торговый флот.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин