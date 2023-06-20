Подрывник из банка в Химках раскрыл легенду кураторов об "операции против мошенника"

Задержанный за попытку подрыва отделения банка в подмосковных Химках с помощью фейерверков пояснил, что его убедили пойти на преступление некие кураторы, объяснив, что это всего лишь "операция по поимке мошенника". Видео допроса публикует подмосковный МВД РФ.

Задержанный за запуск фейерверков в банке в Химках. Видео © ГУ МВД России по Московской области

"Меня смогли убедить, несмотря на попытки сопротивления, что проводится операция по задержанию мошенника и мне нужно подать сигнал в виде фейерверков, предварительно дождавшись, что в зале никаких посторонних лиц нет", — сказал он.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Следователи проверят информацию подозреваемого о том, что ему якобы давали указания по телефону неизвестные лица, представившиеся полицией и Центробанком.