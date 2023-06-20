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20 июня, 12:15

Подрывник из банка в Химках раскрыл легенду кураторов об "операции против мошенника"

Подорвавший фейерверки в банке в Химках считал это "операцией против мошенника"

Задержанный за попытку подрыва отделения банка в подмосковных Химках с помощью фейерверков пояснил, что его убедили пойти на преступление некие кураторы, объяснив, что это всего лишь "операция по поимке мошенника". Видео допроса публикует подмосковный МВД РФ.

Задержанный за запуск фейерверков в банке в Химках. Видео © ГУ МВД России по Московской области

"Меня смогли убедить, несмотря на попытки сопротивления, что проводится операция по задержанию мошенника и мне нужно подать сигнал в виде фейерверков, предварительно дождавшись, что в зале никаких посторонних лиц нет", сказал он.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Следователи проверят информацию подозреваемого о том, что ему якобы давали указания по телефону неизвестные лица, представившиеся полицией и Центробанком.

Подорвавший отделение банка в Химках признался Лайфу, что ему угрожали

Подорвавший отделение банка в Химках признался Лайфу, что ему угрожали

Напомним, сегодня утром 19-летний молодой человек поджёг коробку фейерверков в холле отделения одного из банков в подмосковных Химках. После прогремевших взрывов он зашёл внутрь и начал снимать происходящее на телефон. По его словам, так он хотел отчитаться перед украинскими кураторами, чтобы вернуть себе деньги, которые у него якобы забрали мошенники с Украины, звонившие и представившиеся сотрудниками Центробанка.

Обложка ©

ГУ МВД России по Московской области

Татьяна Миссуми
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