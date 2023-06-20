"Справедливая Россия" выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы
Кандидатом от "Справедливой России" на выборы мэра Москвы стал Дмитрий Гусев
Дмитрий Гусев. © Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"
Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" выдвинула первого замруководителя фракции СРЗП в Госдуме, руководителя московского отделения партии Дмитрия Гусева кандидатом на выборы в мэры Москвы.
Соответствующее решение было принято на конференции столичного отделения партии. Кандидата поддержал руководитель партийной фракции в ГД Сергей Миронов.
"Дмитрий Гусев имеет не только обширный политический опыт, но и опыт госслужбы, причём именно в Правительстве Москвы. Человек опытный и хорошо понимающий, как устроено управление городом", — сказал Миронов.
Он также преподнёс Гусеву символический подарок — ключ сантехника, пояснив, что тому ещё предстоит "много поработать".
На грядущих выборах мэра столицы, которые состоятся 10 сентября, действующий глава Сергей Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России". Он занимает этот пост с 2010 года и уже дважды побеждал на выборах — в 2013-м и 2018 году. Вторым кандидатом в мэры ЕР предложила выдвинуть вице-спикера Госдумы Петра Толстого.