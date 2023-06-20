"Справедливая Россия" выдвинула кандидата на выборы мэра Москвы

Партия "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" выдвинула первого замруководителя фракции СРЗП в Госдуме, руководителя московского отделения партии Дмитрия Гусева кандидатом на выборы в мэры Москвы.

Соответствующее решение было принято на конференции столичного отделения партии. Кандидата поддержал руководитель партийной фракции в ГД Сергей Миронов.

"Дмитрий Гусев имеет не только обширный политический опыт, но и опыт госслужбы, причём именно в Правительстве Москвы. Человек опытный и хорошо понимающий, как устроено управление городом", — сказал Миронов.