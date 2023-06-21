Сборная Шотландии победила Грузию в матче, прерывавшемся на час из-за ливня

Сборная Шотландии победила команду Грузии в матче отборочного турнира Евро-2024. Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 2:0.

Забитыми мячами отметились Каллум Макгрегор (6-я минута) и Скотт Мактоминей (47).

Стоит отметить, что на 10-й минуте судья приостановил матч из-за сильного дождя, который залил поле стадиона. Чтобы привести его в порядок, потребовалось больше часа.

Шотландцы одержали четвёртую победу в четырёх матчах и с 12 очками возглавляют таблицу группы А. Грузия с четырьмя баллами занимает второе место. В другой встрече сборная Норвегии победила команду Кипра (3:1) и набрала четыре очка.