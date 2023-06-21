Сборная Шотландии победила Грузию в матче, прерывавшемся на час из-за ливня
Сборная Шотландии победила команду Грузии в матче отборочного турнира Евро-2024. Встреча прошла в Глазго и завершилась со счётом 2:0.
Забитыми мячами отметились Каллум Макгрегор (6-я минута) и Скотт Мактоминей (47).
Стоит отметить, что на 10-й минуте судья приостановил матч из-за сильного дождя, который залил поле стадиона. Чтобы привести его в порядок, потребовалось больше часа.
Шотландцы одержали четвёртую победу в четырёх матчах и с 12 очками возглавляют таблицу группы А. Грузия с четырьмя баллами занимает второе место. В другой встрече сборная Норвегии победила команду Кипра (3:1) и набрала четыре очка.
Ранее Лайф рассказывал, что сборная Португалии победила команду Исландии в матче квалификации Евро-2024. Единственный мяч забил Криштиану Роналду, для которого эта встреча стала 200-й в футболке национальной команды.
Twitter / Scotland National Team