Песков: В России не планируется учреждать новые ордена для военных

В России пока не обсуждается учреждение новых орденов для военнослужащих, например, за взятие Артёмовска или другие рубежные победы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно, чтобы принимались такие решения. Пока их нет", — сказал представитель Кремля журналистам, напомнив о недавно принятых в России наградах.

Так, 23 мая президент России Владимир Путин учредил государственную медаль "За храбрость" двух степеней за проявленные качества в ходе выполнения задач по защите Отечества и государственных интересов нашей страны, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности. А 27 мая глава государства учредил орден Гагарина, который будут вручать за заслуги в сфере космоса. К слову, к награде могут быть представлены в том числе и иностранные граждане. Кстати, первой, кого Путин наградил орденом Гагарина, стала первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.