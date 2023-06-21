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Опубликовано 21 июня 2023, 18:56
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Военная разведка Украины раскрыла правду об ударе по своему штабу после "воскрешения" Буданова

ГУР Украины впервые признал ракетные удары ВС РФ по своей штаб-квартире

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Laurent Van Der Stockt

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Laurent Van Der Stockt

Штаб-квартира Главного управления разведки Украины в Киеве действительно подвергалась ракетному удару со стороны ВС России. Такое заявление сделал в эфире общеукраинского телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

Атаки были, это главное, что нужно знать, сообщил представитель ГУР. К этому он добавил, что управление разведки продолжает работать в штатном режиме. Это первый раз, когда Киев комментирует удары по штаб-квартире украинской разведки.

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Напомним, президент России Владимир Путин в конце мая назвал удар по штабу украинской разведки ответом за пересечение красных линий Москвы. Позже появилась информация о том, что ракетным ударом был тяжело ранен начальник ГУР Кирилл Буданов. Больница бундесвера случайно выдала довод в пользу версии о том, что лечился он именно там.

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Юрий Лысенко
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