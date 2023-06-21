Военная разведка Украины раскрыла правду об ударе по своему штабу после "воскрешения" Буданова

Штаб-квартира Главного управления разведки Украины в Киеве действительно подвергалась ракетному удару со стороны ВС России. Такое заявление сделал в эфире общеукраинского телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.

Атаки были, это главное, что нужно знать, сообщил представитель ГУР. К этому он добавил, что управление разведки продолжает работать в штатном режиме. Это первый раз, когда Киев комментирует удары по штаб-квартире украинской разведки.