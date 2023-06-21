Военная разведка Украины раскрыла правду об ударе по своему штабу после "воскрешения" Буданова
ГУР Украины впервые признал ракетные удары ВС РФ по своей штаб-квартире
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Фото © Getty Images / Laurent Van Der Stockt
Штаб-квартира Главного управления разведки Украины в Киеве действительно подвергалась ракетному удару со стороны ВС России. Такое заявление сделал в эфире общеукраинского телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов.
Атаки были, это главное, что нужно знать, сообщил представитель ГУР. К этому он добавил, что управление разведки продолжает работать в штатном режиме. Это первый раз, когда Киев комментирует удары по штаб-квартире украинской разведки.
Напомним, президент России Владимир Путин в конце мая назвал удар по штабу украинской разведки ответом за пересечение красных линий Москвы. Позже появилась информация о том, что ракетным ударом был тяжело ранен начальник ГУР Кирилл Буданов. Больница бундесвера случайно выдала довод в пользу версии о том, что лечился он именно там.