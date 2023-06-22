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22 июня, 01:22

В Петербурге объяснили, что будут делать с подаренным Слуцким кроссовером Lada

Вице-спикер Иткин рассказал о планах ЛДПР на первый петербургский кроссовер Lada

Купленный главой ЛДПР Леонидом Слуцким для нужд петербургского отделения партии первый созданный в Санкт-Петербурге кроссовер Lada X-cross 5 сошёл с конвейера в последний день ПМЭФ-2023. Однако, как рассказал вице-спикер Заксобрания Павел Иткин, пока в распоряжение политсилы автомобиль не поступил.

Он отметил, что передача автомобиля с завода — это долгий процесс. Ведь нужно ехать в салон и приобретать его. Иткин также добавил, что в партии знают, как использовать кроссовер, однако окончательное решение пока не принято.

"Адекватная": В АвтоВАЗе назвали стоимость новой Lada X-Cross 5

"Адекватная": В АвтоВАЗе назвали стоимость новой Lada X-Cross 5

"Можно организовать социальное такси, можно устроить небольшой автопробег на нём в регионы, в которых проходят выборы, чтобы он как агитмобиль ЛДПР проехал. У нас есть время подумать, как его использовать и для популяризации отечественного производства, и в том числе для продвижения партии", пояснил Иткин в беседе с газетой "Петербургский дневник".

В продажу кроссовер Lada X-cross 5 поступит в третьем квартале 2023 года. Точная стоимость авто будет известна ближе к дате начала официальных продаж.

"Достойная машина": Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5

"Достойная машина": Мантуров протестировал новую Lada X-Cross 5

Ранее АвтоВАЗ презентовал новый автомобиль Lada X-Cross 5, созданный на базе китайского FAW, на площадке ПМЭФ. Лайф узнал об особенностях модели. Производство Lada X-Cross 5 началось в Петербурге 17 июня.

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lada.ru

Юлия Коновалова
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