В Петербурге объяснили, что будут делать с подаренным Слуцким кроссовером Lada

Купленный главой ЛДПР Леонидом Слуцким для нужд петербургского отделения партии первый созданный в Санкт-Петербурге кроссовер Lada X-cross 5 сошёл с конвейера в последний день ПМЭФ-2023. Однако, как рассказал вице-спикер Заксобрания Павел Иткин, пока в распоряжение политсилы автомобиль не поступил.

Он отметил, что передача автомобиля с завода — это долгий процесс. Ведь нужно ехать в салон и приобретать его. Иткин также добавил, что в партии знают, как использовать кроссовер, однако окончательное решение пока не принято.

"Можно организовать социальное такси, можно устроить небольшой автопробег на нём в регионы, в которых проходят выборы, чтобы он как агитмобиль ЛДПР проехал. У нас есть время подумать, как его использовать и для популяризации отечественного производства, и в том числе для продвижения партии", — пояснил Иткин в беседе с газетой "Петербургский дневник".

В продажу кроссовер Lada X-cross 5 поступит в третьем квартале 2023 года. Точная стоимость авто будет известна ближе к дате начала официальных продаж.