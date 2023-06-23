Рябков назвал слова Зеленского о подготовке "теракта" на ЗАЭС попыткой очернить Россию

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, являются очередной попыткой очернить Москву. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что таким образом Киев также пытается прикрыть собственные преступные террористические действия.

"В данном случае налицо очередная попытка очернить Россию, приписать нам несуществующие намерения, а заодно — прикрыть свои преступные, а по факту — террористические действия, которые представляют собой серьёзную угрозу для экологии, для защиты населения обширных территорий от потенциального тяжёлого инцидента", — приводит ТАСС слова дипломата.