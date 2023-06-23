Рябков назвал слова Зеленского о подготовке "теракта" на ЗАЭС попыткой очернить Россию
Рябков назвал слова Зеленского по ЗАЭС очередной попыткой очернить Россию
Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, являются очередной попыткой очернить Москву. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что таким образом Киев также пытается прикрыть собственные преступные террористические действия.
"В данном случае налицо очередная попытка очернить Россию, приписать нам несуществующие намерения, а заодно — прикрыть свои преступные, а по факту — террористические действия, которые представляют собой серьёзную угрозу для экологии, для защиты населения обширных территорий от потенциального тяжёлого инцидента", — приводит ТАСС слова дипломата.
По словам Рябкова, Москва предостерегает Киев от потенциальных тяжёлых инцидентов на ЗАЭС и призывает МАГАТЭ фиксировать все случаи нападений со стороны Украины, "не закрывать на это глаза и чётко констатировать, кто виноват в происходящем и откуда реально исходит угроза" для Запорожской АЭС.
Ранее ложь Зеленского о том, что Москва якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, разоблачил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что группа инспекторов МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси своими глазами увидела положение на станции. Лично посетивший Запорожскую атомную электростанцию Гросси заявлял, что ситуация на ЗАЭС серьёзная, но Россия приняла меры для её стабилизации.
ТАСС / EPA / MARTIAL TREZZINI