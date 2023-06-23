В Австралии объявился российский "сквоттер-дипломат"
Sky News Australia: Российский дипломат захватил участок посольской земли в Канберре
Австралийские СМИ утверждают, что некий "российский дипломат" якобы захватил участок посольской земли в Канберре и самовольно на нём поселился. Sky News Australia даже опубликовал видео о том, как неизвестный мужчина обосновал на территории что-то вроде строительной бытовки, заказал туда несколько пакетов с продуктами, сигаретами и провизией.
В сюжете телеканала называют незнакомца сквоттером — это человек, который незаконно вселился в незанятый дом или неправомерно поселился на незанятой земле. Слово происходит от английского squat, что означает "селиться самостоятельно на чужой земле".
"Полиция наблюдает за сквоттером, но не может его арестовать из-за дипломатического иммунитета", — утверждает телеканал.
Ранее Лайф сообщал, что власти Австралии хотят аннулировать арендованный нашей страной земельный участок, где собирались строить новое российское посольство. Премьер-министр страны Энтони Албаниз объяснил такое решение тем, что участок якобы находится слишком близко от Парламента Австралии и угрожает национальной безопасности государства. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счёл такую ситуацию частью русофобской истерики коллективного Запада. А накануне Россия в ответ на санкции Австралии закрыла въезд для 48 граждан этой страны. Люди, попавшие в чёрный список, — это подрядчики военно-промышленного комплекса, журналисты и депутаты.
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