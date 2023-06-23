В Австралии объявился российский "сквоттер-дипломат"

Австралийские СМИ утверждают, что некий "российский дипломат" якобы захватил участок посольской земли в Канберре и самовольно на нём поселился. Sky News Australia даже опубликовал видео о том, как неизвестный мужчина обосновал на территории что-то вроде строительной бытовки, заказал туда несколько пакетов с продуктами, сигаретами и провизией.

В сюжете телеканала называют незнакомца сквоттером — это человек, который незаконно вселился в незанятый дом или неправомерно поселился на незанятой земле. Слово происходит от английского squat, что означает "селиться самостоятельно на чужой земле".

"Полиция наблюдает за сквоттером, но не может его арестовать из-за дипломатического иммунитета", — утверждает телеканал.