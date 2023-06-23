Эксперт объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден в любом случае назвал бы председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, это связано с когнитивными особенностями американского лидера. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Это высказывание, по-моему, было сильно спровоцировано его когнитивными особенностями. Он собирался это сказать в другое время в другом месте, но забыл когда", — сказал он.

Брутер также объяснил, что никто не знает перспективу отношений США и Китая. В Соединённых Штатах скоро будут выборы, которые с большой вероятностью нынешний президент Байден проиграет, и в дальнейшем отношения с КНР поменяются. При этом Пекин не заинтересован в эскалации напряжённости с Вашингтоном, отмечает эксперт.