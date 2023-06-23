Эксперт объяснил, почему Байден назвал Си Цзиньпина диктатором
Эксперт Брутер: Слова Байдена о Си Цзиньпине вызваны когнитивными особенностями
Президент США Джо Байден в любом случае назвал бы председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, это связано с когнитивными особенностями американского лидера. Такое мнение высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с радио "Комсомольская правда".
"Это высказывание, по-моему, было сильно спровоцировано его когнитивными особенностями. Он собирался это сказать в другое время в другом месте, но забыл когда", — сказал он.
Брутер также объяснил, что никто не знает перспективу отношений США и Китая. В Соединённых Штатах скоро будут выборы, которые с большой вероятностью нынешний президент Байден проиграет, и в дальнейшем отношения с КНР поменяются. При этом Пекин не заинтересован в эскалации напряжённости с Вашингтоном, отмечает эксперт.
"Он (Китай. — Прим. Лайфа) считает, что на его стороне время, и он будет играть максимально осторожно, понимая, что время скорее работает на него. Поэтому Китай согласился на американскую формулу перемирия на 2023–2024 годы", — пояснил Брутер.
Напомним, Байден, комментируя инцидент со сбитым над Атлантикой китайским аэростатом, назвал Си Цзиньпина диктатором. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин считает высказывания американского президента крайне безответственными, нарушающими дипломатический этикет и являющимися открытой политической провокацией. А Посольство КНР в Вашингтоне потребовало немедленно предпринять серьёзные действия для того, чтобы устранить негативные последствия высказываний Байдена.
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