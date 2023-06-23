Лайф публикует видео экскурсии из первого в России университета спецназа

Лайф побывал на экскурсии в Российском университете спецназа (РУС) в Гудермесе, являющемся единственным подобным учебным заведением в РФ. Сейчас там проводится обучение добровольцев СВО, которые высоко оценили работу инструкторов.

Подготовка добровольцев в Российском университете спецназа в Чечне. Видео © LIFE

"Мы подготавливаем сначала это правильное ведение, управление оружием. Оружие — это тоже не игрушка. Дальше мы им даём прочувствовать, пострелять. Мы подготавливаем снайперское, тактическое и штурмовое направление. Мы даём им сжатую версию всех наших курсов", — рассказал Лайфу директор Российского университета спецназа Адам Дашаев.

Один из добровольцев СВО по имени Роман отметил, что в университете подготавливают хорошо, инструкторы — настоящие профессионалы, объясняют всё грамотно и чётко. Стоит отметить, что на постоянной основе огневую подготовку в университете проходят сыновья лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Учебное заведение было основано в августе 2013 года по предложению Рамзана Кадырова. Изначально оно называлось Международный учебный центр сил специального назначения, в августе 2017 года его переименовали в Российский университет спецназа. Проект РУС уникален и не имеет аналогов в мировой практике как с точки зрения максимального охвата всех возможных на данный момент направлений профессиональной, тактико-специальной и спортивной подготовки, обучения и единой материальной базы, так и в плане открытости центра для граждан России и обмена опытом с иностранными специалистами.

Пресс-выезд в Чечню организовали федеральный информационно-политический журнал "Персона страны" и Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации.