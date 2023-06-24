В Минобороны заявили, что Киев решил воспользоваться провокацией Пригожина

Киевские власти воспользовались информационной провокацией основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и начали сосредоточение войск Вооружённых сил Украины на Бахмутовском тактическом направлении. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны РФ.

"Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ", — сказано в сообщении ведомства.