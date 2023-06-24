В Минобороны заявили, что Киев решил воспользоваться провокацией Пригожина
Минобороны: Киев воспользовался провокацией Пригожина и готовится к наступлению
Киевские власти воспользовались информационной провокацией основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и начали сосредоточение войск Вооружённых сил Украины на Бахмутовском тактическом направлении. Соответствующее заявление сделало Министерство обороны РФ.
"Воспользовавшись провокацией Пригожина по дезорганизации обстановки, киевский режим на Бахмутовском тактическом направлении сосредотачивает на исходных рубежах для наступательных действий подразделения 35-й бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ", — сказано в сообщении ведомства.
В оборонном ведомстве уточнили, что российская группировка войск "Юг" наносит огневое поражение противнику ударами авиации и артиллерии.
Ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело. О ситуации доложили президенту страны Владимиру Путину.
t.me / Zelenskiy / Official