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24 июня, 06:41

Рогозин обратился к Пригожину: Любые попытки ослабить армию — это пособничество врагу

Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин обвинил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в пособничестве врагу. Своё заявление он опубликовал в телеграм-канале.

"На войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть не что иное, как пособничество врагу", — написал он.

Рогозин подчеркнул: чем бы Пригожин не объяснил свои действия, "всё равно это является вооружённым мятежом в тылу воюющей армии".

Минобороны опубликовало обращение к бойцам ЧВК "Вагнер"

Минобороны опубликовало обращение к бойцам ЧВК "Вагнер"

Напомним, ранее в Минобороны уточнили, что появившаяся в социальных сетях информация о нанесении некоего "удара" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности. Сообщения, распространяемые основателем компании Евгением Пригожиным, в оборонном ведомстве назвали информационной провокацией. По факту призыва к вооружённому мятежу в отношении основателя ЧВК управлением ФСБ РФ возбуждено уголовное дело. О ситуации доложили президенту страны Владимиру Путину.

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Telegram / "Рогозин на фронте"

Светлана Оперук
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