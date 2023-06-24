Рогозин обратился к Пригожину: Любые попытки ослабить армию — это пособничество врагу

Экс-глава "Роскосмоса" и руководитель спецотряда военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин обвинил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в пособничестве врагу. Своё заявление он опубликовал в телеграм-канале.

"На войне надо засунуть свои политические амбиции в задницу и всеми силами поддерживать фронт. Любые попытки ослабить его есть не что иное, как пособничество врагу", — написал он.