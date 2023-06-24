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24 июня, 08:56

Губернатор Курской области Старовойт призвал сплотиться вокруг Путина

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о недопущении развала России и назвал главным врагом нашего народа ВСУ, которые продолжают атаковать мирное население страны.

Роман Старовойт призвал сплотиться вокруг президента. Видео © Telegram / Роман Старовойт

"Мы, как приграничный регион, стояли и стоим на страже нашей Родины и не дадим сейчас развалить страну и разрушить государство. Наш главный враг обстреливает сейчас наши мирные населённые пункты. Вот с этим нужно бороться", — сказал глава региона в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Страровойт отметил, что сейчас как никогда необходимо сплотиться вокруг верховного главнокомандующего и президента России Владимира Путина. Он убеждён, что только так мы сможем одержать победу.

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о попытках Запада руками Пригожина посеять смуту в России. По его словам, уже неоднократно враги РФ пытались сыграть на внутренних противоречиях и использовать их против нашей страны. И в настоящий момент происходит то же самое.

Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru / Владимир Андреев

Матвей Константинов
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