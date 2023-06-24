Губернатор Курской области Старовойт призвал сплотиться вокруг Путина

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о недопущении развала России и назвал главным врагом нашего народа ВСУ, которые продолжают атаковать мирное население страны.

Роман Старовойт призвал сплотиться вокруг президента. Видео © Telegram / Роман Старовойт

"Мы, как приграничный регион, стояли и стоим на страже нашей Родины и не дадим сейчас развалить страну и разрушить государство. Наш главный враг обстреливает сейчас наши мирные населённые пункты. Вот с этим нужно бороться", — сказал глава региона в обращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Страровойт отметил, что сейчас как никогда необходимо сплотиться вокруг верховного главнокомандующего и президента России Владимира Путина. Он убеждён, что только так мы сможем одержать победу.