Губернатор Подмосковья Воробьёв: Важно не допустить разлома внутри государства

Вся Россия должна работать на одну задачу, важно не поддаваться на провокации и не допустить разлома внутри государства. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, комментируя ситуацию с ЧВК "Вагнер".

"В эти минуты наши бойцы сражаются на фронте за правду и справедливость. Мы не должны их подвести. Нужно сохранить стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения. Поэтому в столичном регионе введён режим КТО — контртеррористической операции", — написал он в своём телеграм-канале.

Так, в Московской области устанавливается дополнительное усиление на дорогах, а также уделяется повышенное внимание стратегически важным объектам. Кроме того, добавил глава региона, власти на неделю перенесли проведение выпускных вечеров в школах и отменили массовые мероприятия.