Губернатор Подмосковья Воробьёв: Важно не допустить разлома внутри государства
Вся Россия должна работать на одну задачу, важно не поддаваться на провокации и не допустить разлома внутри государства. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, комментируя ситуацию с ЧВК "Вагнер".
"В эти минуты наши бойцы сражаются на фронте за правду и справедливость. Мы не должны их подвести. Нужно сохранить стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения. Поэтому в столичном регионе введён режим КТО — контртеррористической операции", — написал он в своём телеграм-канале.
Так, в Московской области устанавливается дополнительное усиление на дорогах, а также уделяется повышенное внимание стратегически важным объектам. Кроме того, добавил глава региона, власти на неделю перенесли проведение выпускных вечеров в школах и отменили массовые мероприятия.
Воробьёв призвал граждан с пониманием отнестись к этим мерам и выполнять все требования правоохранителей. Он подчеркнул, что самое главное в сложившейся ситуации — сохранять единство и быть вместе с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, Национальный антитеррористический комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье "Вооружённый мятеж" против основателя ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина. Владимир Путин в своём утреннем обращении к народу заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Он заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Так, все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.
ТАСС / Сергей Фадеичев