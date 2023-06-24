Певец Джанго призвал не поддаваться на провокации и твёрдо верить в победу РФ

Сейчас, когда в России бойцы ЧВК "Вагнер" устроили военный мятеж, гражданам нельзя поддаваться на их провокации, наоборот, нужно твёрдо верить в победу нашей страны. Об этом заявил в видеообращении певец Джанго (Алексей Поддубный).

Певец Джанго на фоне мятежа ЧВК "Вагнер" призвал не поддаваться на провокации и твёрдо верить в победу РФ. Видео © Telegram / Алексей Поддубный Джанго Z

"Призываю вас всех не поддаваться ни на какие провокации и твёрдо верить в нашу победу. Действительно, этой победе может помешать только одно, ибо русского богатыря победить в открытом бою невозможно, но можно отравить. И вот сейчас мы с вами являемся свидетелями одного из таких приёмов", — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Джанго подчеркнул, что полностью поддерживает президента РФ Владимира Путина. Сейчас, продолжил певец, происходят мятеж и смута, направленные на разрушение российской государственности. По словам Поддубного, нужно задействовать все силы для того, чтобы этого не произошло и никакие амбиции не возобладали над здравым смыслом, пониманием, за что наша страна сражается.