Луговой: Преступления Пригожина и ЧВК "Вагнер" должны караться беспощадно
Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой заявил, что преступления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его бойцов должны быть жёстко наказаны. Об этом он написал в телеграм-канале, комментируя сложившуюся ситуацию.
"Преступления вагнеровцев и предводителя мятежа должны караться беспощадно! Мочить и мочить жёстко! Когда страна ведёт войну "на выживание", доставлять радость врагу конфликтом среди патриотов — это не ошибка, это осознанное предательство", — отметил Луговой.
По его словам, "преданы военные, которые на передовой, преданы погибшие, в том числе и погибшие бойцы ЧВК "Вагнер", которые храбро сражались за Родину". Также предано мирное население, которое хоть и без автоматов, но трудится на победу, добавил парламентарий.
"Предано единство на фронте и в тылу. Тут же полезла разная нечисть, подстрекатели к гражданскому восстанию. Вылезла пассивная сетка либерастов со своими советами и призывами. Мало вам, предателям, того, что за каждого убитого русского вы готовы открывать шампанское и праздновать кровавые теракты?" — подчеркнул Луговой.
Парламентарий подчеркнул, что личные обиды надо забыть до победы. А руководствоваться личными интересами, когда идёт сражение с противником, — это значит работать против своей страны, заметил Луговой.
"Сейчас мятежники доставили небывалую радость тем, кто объявил войну России: ликует не только Киев, ликует весь мир. Обложки мировых таблоидов украшают российские воины с автоматами, танки на улицах русских городов. Мир ждёт мгновения, когда прозвучат выстрелы, когда русский встанет против русского", — заявил депутат.
Но, как утверждает Луговой, такого не будет. Русский народ выйдет победителем и из этой схватки с мятежниками. Депутат отметил, что у РФ сильный лидер и мятеж будет подавлен.
Ранее в отношении Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент. Кроме того, Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки. Писатель и публицист Николай Стариков заметил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин своими действиями помогает украинской стороне, тем самым он выступает против России.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ