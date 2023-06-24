Луговой: Преступления Пригожина и ЧВК "Вагнер" должны караться беспощадно

Депутат Госдумы РФ Андрей Луговой заявил, что преступления основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его бойцов должны быть жёстко наказаны. Об этом он написал в телеграм-канале, комментируя сложившуюся ситуацию.

"Преступления вагнеровцев и предводителя мятежа должны караться беспощадно! Мочить и мочить жёстко! Когда страна ведёт войну "на выживание", доставлять радость врагу конфликтом среди патриотов — это не ошибка, это осознанное предательство", — отметил Луговой.

По его словам, "преданы военные, которые на передовой, преданы погибшие, в том числе и погибшие бойцы ЧВК "Вагнер", которые храбро сражались за Родину". Также предано мирное население, которое хоть и без автоматов, но трудится на победу, добавил парламентарий.

"Предано единство на фронте и в тылу. Тут же полезла разная нечисть, подстрекатели к гражданскому восстанию. Вылезла пассивная сетка либерастов со своими советами и призывами. Мало вам, предателям, того, что за каждого убитого русского вы готовы открывать шампанское и праздновать кровавые теракты?" — подчеркнул Луговой.

Парламентарий подчеркнул, что личные обиды надо забыть до победы. А руководствоваться личными интересами, когда идёт сражение с противником, — это значит работать против своей страны, заметил Луговой.

"Сейчас мятежники доставили небывалую радость тем, кто объявил войну России: ликует не только Киев, ликует весь мир. Обложки мировых таблоидов украшают российские воины с автоматами, танки на улицах русских городов. Мир ждёт мгновения, когда прозвучат выстрелы, когда русский встанет против русского", — заявил депутат.