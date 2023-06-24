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24 июня, 10:04

ФК "Ростов" обратился к бойцам "Вагнера": Не надо крови! Мы все один народ

Футбольный клуб "Ростов" опубликовал в соцсетях обращение к бойцам ЧВК "Вагнер" с призывом не ввязываться в вооружённый мятеж и не допустить кровопролития.

"Ребята "Вагнера", не надо крови! Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего президента", — сказано в сообщении, размещённом в телеграм-канале клуба.

Отметим, что именно Ростов-на-Дону оказался в центре событий, связанных с ЧВК "Вагнер". Вечером на Будённовском проспекте появилась бронетехника, а на ближайших улицах — вооружённые патрули полиции в тяжёлой экипировке.

Жители Ростова-на-Дону требуют от бойцов ЧВК "Вагнер" покинуть город

Жители Ростова-на-Дону требуют от бойцов ЧВК "Вагнер" покинуть город

Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент России Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

Обложка ©

VK / fcrostov

Алексей Берковиц
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