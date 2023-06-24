ФК "Ростов" обратился к бойцам "Вагнера": Не надо крови! Мы все один народ

Футбольный клуб "Ростов" опубликовал в соцсетях обращение к бойцам ЧВК "Вагнер" с призывом не ввязываться в вооружённый мятеж и не допустить кровопролития.

"Ребята "Вагнера", не надо крови! Мы все один народ и боремся с одним внешним врагом! Верим в русский народ и нашего президента", — сказано в сообщении, размещённом в телеграм-канале клуба.