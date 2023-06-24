Минпросвещения: В детских лагерях на юге России усилены меры безопасности
В детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах, которые находятся на юге страны, усилили меры безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ.
"Усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах, расположенных на юге. Ситуация также находится на контроле", — отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что выпускные вечера в регионах, где не введены меры антитеррористического характера, проходят в штатном режиме. Ведомство находится на постоянной связи с местными властями по этому вопросу и при необходимости даёт соответствующие рекомендации.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве и области введён режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов. В связи с этим отменены все массовые мероприятия. Так, проведение выпускных вечеров в школах Москвы и общегородского выпускного в Парке Горького перенесли на неделю.