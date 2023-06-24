Минпросвещения: В детских лагерях на юге России усилены меры безопасности

В детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах, которые находятся на юге страны, усилили меры безопасности. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях и федеральных детских центрах, расположенных на юге. Ситуация также находится на контроле", — отметили в ведомстве.