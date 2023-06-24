Коробки с миллиардами рублей нашли у офиса Пригожина в Петербурге

Коробки, набитые деньгами, нашли в автомобиле "Газель", припаркованном у отеля "Трезини" в Санкт-Петербурге рядом с предполагаемым офисом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Фото опубликовал SHOT .

Коробки с миллиардами рублей у предполагаемого офиса Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. Фото © SHOT

На снимке видны десятки коробок, лежащих на асфальте. По данным телеграм-канала, в них находится несколько миллиардов рублей.