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24 июня, 12:34
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Коробки с миллиардами рублей нашли у офиса Пригожина в Петербурге

Коробки, набитые деньгами, нашли в автомобиле "Газель", припаркованном у отеля "Трезини" в Санкт-Петербурге рядом с предполагаемым офисом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Фото опубликовал SHOT.

Коробки с миллиардами рублей у предполагаемого офиса Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. Фото © SHOT

Коробки с миллиардами рублей у предполагаемого офиса Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. Фото © SHOT

На снимке видны десятки коробок, лежащих на асфальте. По данным телеграм-канала, в них находится несколько миллиардов рублей.

Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства подчеркнул: действия в отношении мятежников будут жёсткими, а все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.

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SHOT

Никита Никонов
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