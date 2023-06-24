Коробки с миллиардами рублей нашли у офиса Пригожина в Петербурге
Коробки, набитые деньгами, нашли в автомобиле "Газель", припаркованном у отеля "Трезини" в Санкт-Петербурге рядом с предполагаемым офисом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Фото опубликовал SHOT.
Коробки с миллиардами рублей у предполагаемого офиса Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге. Фото © SHOT
На снимке видны десятки коробок, лежащих на асфальте. По данным телеграм-канала, в них находится несколько миллиардов рублей.
Напомним, ранее в отношении основателя ЧВК "Вагнер" ФСБ РФ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства подчеркнул: действия в отношении мятежников будут жёсткими, а все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.