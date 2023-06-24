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24 июня, 13:18

Руспродсоюз заявил о штатном выпуске продовольствия во всех регионах

Руспродсоюз: Производители продовольствия продолжают работу, запасов достаточно

Производители продуктов питания в штатном режиме продолжают работать во всех регионах России, сообщает пресс-служба Руспродсоюза.

"Производители продуктов питания продолжают свою работу во всех регионах в штатном режиме", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как подчеркнули в ведомстве, складских запасов продовольствия на данный момент достаточно, чтобы удовлетворить потребности населения.

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Ранее Лайф сообщал, что в Москве и области введён режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов. В связи с этим отменены все массовые мероприятия. Так, проведение выпускных вечеров в школах Москвы и общегородского выпускного в парке Горького перенесли на неделю.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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