Руспродсоюз заявил о штатном выпуске продовольствия во всех регионах

Производители продуктов питания в штатном режиме продолжают работать во всех регионах России, сообщает пресс-служба Руспродсоюза.

"Производители продуктов питания продолжают свою работу во всех регионах в штатном режиме", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.