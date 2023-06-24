"Нельзя допустить раскола": Капитан "Ростова" призвал россиян к единению

"Дорогие ростовчане! Хочу попросить вас сохранять спокойствие и благоразумность. Нельзя допустить конфликта и раскола на нашей земле. Мы — один единый народ, который сможет преодолеть любые испытания только вместе", — заявил на видео Глебов.