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24 июня, 17:05

"Нельзя допустить раскола": Капитан "Ростова" призвал россиян к единению

Капитан "Ростова" Глебов призвал не допустить раскола России

Капитан и полузащитник футбольного клуба "Ростов" Данил Глебов записал видеообращение на фоне вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Его слова приводит пресс-служба команды дончан.

Капитан "Ростова" Глебов выступил с обращением к ростовчанам. Видео © Telegram / ФК "Ростов"

"Дорогие ростовчане! Хочу попросить вас сохранять спокойствие и благоразумность. Нельзя допустить конфликта и раскола на нашей земле. Мы — один единый народ, который сможет преодолеть любые испытания только вместе", — заявил на видео Глебов.

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Напомним, ранее бойцы ЧВК "Вагнер" организовали вооружённый мятеж. В отношении основателя формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.

Обложка ©

Telegram / ФК "Ростов"

Наталья Исакова
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