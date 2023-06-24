"Нельзя допустить раскола": Капитан "Ростова" призвал россиян к единению
Капитан "Ростова" Глебов призвал не допустить раскола России
Капитан и полузащитник футбольного клуба "Ростов" Данил Глебов записал видеообращение на фоне вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Его слова приводит пресс-служба команды дончан.
Капитан "Ростова" Глебов выступил с обращением к ростовчанам. Видео © Telegram / ФК "Ростов"
"Дорогие ростовчане! Хочу попросить вас сохранять спокойствие и благоразумность. Нельзя допустить конфликта и раскола на нашей земле. Мы — один единый народ, который сможет преодолеть любые испытания только вместе", — заявил на видео Глебов.
Напомним, ранее бойцы ЧВК "Вагнер" организовали вооружённый мятеж. В отношении основателя формирования Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
Telegram / ФК "Ростов"