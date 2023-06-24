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24 июня, 20:15

"Мы всё рассказали": Песков заявил, что Путин не выступит сегодня с телеобращением

Песков: Сегодня не планируется новое телеобращение Путина

Российский лидер Владимир Путин не собирается сегодня выступать с новым телеобращением, рассказал на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Мы вам всё рассказали — всё, что хотели и могли рассказать. Каких-либо новых — сегодня или ночью — обращений президента не планируется", — уточнил Песков и добавил, что глава государства сегодня весь день работает в Кремле.

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Полный текст обращения Путина по ситуации вокруг Пригожина и ЧВК "Вагнер"

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.

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Kremlin

Александр Юнашев
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