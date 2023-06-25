В Москве из-за режима КТО перенесли резервный день сдачи ЕГЭ по математике

1 июля назначено резервным днём сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и Основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку в Москве. Об этом сообщила журналистам пресс-служба столичного Комплекса социального развития.

"В связи с объявлением понедельника нерабочим днём резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля", — говорится в сообщении.