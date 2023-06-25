В Москве из-за режима КТО перенесли резервный день сдачи ЕГЭ по математике
Резервный день сдачи ЕГЭ по математике в Москве назначен на 1 июля
1 июля назначено резервным днём сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике и Основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку в Москве. Об этом сообщила журналистам пресс-служба столичного Комплекса социального развития.
"В связи с объявлением понедельника нерабочим днём резервный день для сдачи ЕГЭ по математике и ОГЭ по русскому языку назначен на 1 июля", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что 26 июня в детских садах будут открыты дежурные группы для воспитанников. Кроме того, в остальных учреждениях комплекса, в том числе медицинских организациях, центрах госуслуг, ветеринарных клиниках и Дворцах бракосочетания работа и приём посетителей будут проводиться в штатном режиме.
Напомним, накануне в Москве усилили меры безопасности. Под охрану были взяты важнейшие объекты столицы. По тревоге подняли подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии. Как заявлял Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Кроме того, мэр объявил 26 июня нерабочим днём в Москве в связи с режимом контртеррористической операции. Это не касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
Агентство городских новостей "Москва" / Тихонова Пелагия