В ЦБ рассказали о работе столичных банков и Мосбиржи 26 июня

"Банк России исходит из того, что кредитные и некредитные организации, а также и организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России", — подчеркнули в ЦБ.

Указывается, что регулятор выполняет все свои функции в штатном режиме, а финансовые организации подают отчётность согласно графику без переноса сроков. Также ЦБ сообщил про торги и расчёты на Мосбирже. Так, 26 июня они будут проводиться на всех рынках площадки в обычном режиме, включая торговые периоды и инструменты.