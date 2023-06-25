В ЦБ рассказали о работе столичных банков и Мосбиржи 26 июня
В Москве банки и ЦБ продолжат выполнять свои ключевые функции 26 июня
Финансовые организации в Москве должны работать, несмотря на решение властей столицы объявить понедельник, 26 июня, нерабочим днём. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
"Банк России исходит из того, что кредитные и некредитные организации, а также и организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, находящиеся в Москве, обеспечивают непрерывность и бесперебойность работы финансового рынка для всей России", — подчеркнули в ЦБ.
Указывается, что регулятор выполняет все свои функции в штатном режиме, а финансовые организации подают отчётность согласно графику без переноса сроков. Также ЦБ сообщил про торги и расчёты на Мосбирже. Так, 26 июня они будут проводиться на всех рынках площадки в обычном режиме, включая торговые периоды и инструменты.
Напомним, накануне в Москве усилили меры безопасности. Под охрану были взяты важнейшие объекты столицы. По тревоге подняли подразделения ОМОНа и СОБРа Росгвардии. Как заявлял Собянин, в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Кроме того, мэр объявил 26 июня нерабочим днём в Москве в связи с режимом контртеррористической операции. Это не касается органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.
ТАСС / Александр Манзюк