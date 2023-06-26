Выпускной в Государственном Кремлёвском дворце окончательно отменили
Ярошевский: Выпускной в Государственном Кремлёвском дворце отменён окончательно
Выпускной вечер в Государственном Кремлёвском дворце отменили окончательно, сообщил пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский, комментируя появившуюся в телеэфире информацию о переносе мероприятия.
"Мы давали повторную информацию у себя на сайте вчера поздно вечером о том, что наш выпускной всё-таки отменён... Его не переносят на 1 июля, он отменён окончательно", — рассказал Ярошевский ТАСС.
Напомним, Всероссийский выпускной бал на территории Московского Кремля должен был состояться 24 июня. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене всех введённых из-за режима контртеррористической операции ограничений. Также он объявил, что выпускной для столичных школьников перенесён на 1 июля.
Сергей Фадеичев / ТАСС