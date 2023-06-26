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26 июня, 07:21

Выпускной в Государственном Кремлёвском дворце окончательно отменили

Ярошевский: Выпускной в Государственном Кремлёвском дворце отменён окончательно

Выпускной вечер в Государственном Кремлёвском дворце отменили окончательно, сообщил пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский, комментируя появившуюся в телеэфире информацию о переносе мероприятия.

"Мы давали повторную информацию у себя на сайте вчера поздно вечером о том, что наш выпускной всё-таки отменён... Его не переносят на 1 июля, он отменён окончательно", рассказал Ярошевский ТАСС.

В Белгородской области отчитались о проведённых выпускных

В Белгородской области отчитались о проведённых выпускных

Напомним, Всероссийский выпускной бал на территории Московского Кремля должен был состояться 24 июня. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отмене всех введённых из-за режима контртеррористической операции ограничений. Также он объявил, что выпускной для столичных школьников перенесён на 1 июля.

Обложка ©

Сергей Фадеичев / ТАСС

Матвей Константинов
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