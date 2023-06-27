10-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 27 июня
Сегодня, 27 июня 2023 года, в 13:54 вступят в свою силу десятые лунные сутки. Период, когда стоит завершить все начатые дела. Рассказываем подробно, как лучше всего провести этот день.
В православной церкви 27 июня день памяти пророка Елисея — сына зажиточного пахаря. Однако он стал помощником пророка Ильи, который лично призвал паренька. А когда учителя не стало, Елисей сам понёс слово Божье. И при шести царях Израиля, в течение 65 лет, проповедовал православную веру. Согласно преданиям, это был человек честный и никогда не юлил перед правителями, объяснял разницу между истинной верой и идолопоклонством. Когда будущий святой умер, ему было уже около 100 лет. В народе же 27 июня празднуется день Елисея Гречкосея. Своё название торжество получило от святого Елисея, а ещё потому, что в это время раньше проходил период посева гречки.
Чего ждать от 10-х лунных суток, 27 июня 2023 года
Чего ожидать от 27 июня 2023 года, 10-х лунных суток? Фото © Shutterstock
Десятые лунные сутки в целом нейтральный день. И перевеса к плохому и хорошему не наблюдается. Правит стихия Воды. Благодаря ей мы можем зарядиться энергией, а также осознать свою истинную роль в жизни. Знаки и сигналы будут буквально повсюду, главное — не пропустить. Так как Вселенная одарит людей собственной силой, то направлять её стоит только на добрые поступки. Зло повлечёт наказание.
Счастливым числом 10-х лунных суток является единица. Однако и десятка играет немаловажную роль сегодня. Она символизирует завершённость, а потому все начатые дела принято доводить до конца. Символ дня — любой водный источник: родник, фонтан и так далее. Вода особенно благоприятно влияет сегодня на людей. Камни-обереги: сардоникс, уваровит и лунный камень. А одеваться следует в жёлтый и его оттенки.
Десятый лунный день: что можно делать 27 июня 2023 года
Что можно делать в 10-й лунный день, 27 июня 2023 года? Фото © Shutterstock
Десятые лунные сутки — активный день, когда энергия Вселенной вливается в наше тело и побуждает к действиям. Чем можно заниматься 27 июня, рассказываем.
- Звёзды советуют уделить время физическим нагрузкам и спорту. Сил на это обязательно хватит.
- Можно заняться и интеллектуальной деятельностью, в этой сфере тоже ждёт успех.
- 10-й день лунного календаря предназначен для завершения всех начатых дел. Всё, что не получалось решить до этого, завершится сегодня.
- Начинать новое также разрешается. Не следует бояться, надо смело стремиться к вершине.
- Разрешается ходить в гости, приглашать к себе других. Никаких конфликтов не возникнет, атмосфера в 10-й день лунного календаря располагает к миру, покою и удаче.
- Отличное время для новых знакомств, как рабочих, так и личных.
- Следует помолиться за умерших, сходить в церковь и поставить свечи.
- Удачный будет день и для садоводства, можно в 10-е лунные сутки сажать растения и плодовые, собирать урожай.
- Стоит заняться домом: уборкой, ремонтом, строительством. Любое дело, начатое сегодня, ждёт успех.
- Согласно народным приметам, в день Елисея Гречкосея, 27 июня, можно покупать новые вещи, носиться будут долго и принесут удачу.
- Был обычай освящать новую одежду, тогда будет сопутствовать везение.
- Время удачно для свадебных церемоний.
- Диета, пост, умеренное питание положительно скажутся на здоровье, конечно, если нет никаких противопоказаний.
Что нельзя делать в 10-й день лунного календаря, 27 июня 2023 года
Что нельзя делать в десятый лунный день, 27 июня 2023 года? Фото © Shutterstock
Существует несколько запретов у 10-х лунных суток. Что нельзя делать, чтобы не отпугнуть свою удачу, рассказываем.
- Брать в долг, одалживать, оформлять кредиты и другие манипуляции с деньгами, вводящими в зависимость, совершать не стоит.
- Делать слишком дорогие покупки тоже не надо.
- Запрещены 27 июня, в 10-й день лунного календаря, и гадания, ритуалы, всякие магические обряды.
- Садоводам не стоит обрезать деревья — к ухудшению здоровья.
- Нельзя переедать, могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.
- Не надо в 10-й лунный день вступать в ссоры и конфликты, день к этому не располагает, а потому Вселенная может вас наказать.
- Существовала такая примета на 27 июня: если вдруг попадалось яйцо с двумя желтками, то готовить его категорически нельзя, а стоит быстрее выбросить или случится страшная беда.
- Ещё запрещается в 10-й лунный день срывать лютики. Считается, что тогда можно поссориться с влиятельным человеком, который не даст покоя и может негативно повлиять на ваши дела.
- Женщинам и молодым девушкам запрещалось сегодня причёсываться. Так как это могло принести болезни.
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