10-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 27 июня

В православной церкви 27 июня день памяти пророка Елисея — сына зажиточного пахаря. Однако он стал помощником пророка Ильи, который лично призвал паренька. А когда учителя не стало, Елисей сам понёс слово Божье. И при шести царях Израиля, в течение 65 лет, проповедовал православную веру. Согласно преданиям, это был человек честный и никогда не юлил перед правителями, объяснял разницу между истинной верой и идолопоклонством. Когда будущий святой умер, ему было уже около 100 лет. В народе же 27 июня празднуется день Елисея Гречкосея. Своё название торжество получило от святого Елисея, а ещё потому, что в это время раньше проходил период посева гречки.

Чего ждать от 10-х лунных суток, 27 июня 2023 года

Чего ожидать от 27 июня 2023 года, 10-х лунных суток? Фото © Shutterstock

Десятые лунные сутки в целом нейтральный день. И перевеса к плохому и хорошему не наблюдается. Правит стихия Воды. Благодаря ей мы можем зарядиться энергией, а также осознать свою истинную роль в жизни. Знаки и сигналы будут буквально повсюду, главное — не пропустить. Так как Вселенная одарит людей собственной силой, то направлять её стоит только на добрые поступки. Зло повлечёт наказание.

Счастливым числом 10-х лунных суток является единица. Однако и десятка играет немаловажную роль сегодня. Она символизирует завершённость, а потому все начатые дела принято доводить до конца. Символ дня — любой водный источник: родник, фонтан и так далее. Вода особенно благоприятно влияет сегодня на людей. Камни-обереги: сардоникс, уваровит и лунный камень. А одеваться следует в жёлтый и его оттенки.

Десятый лунный день: что можно делать 27 июня 2023 года

Что можно делать в 10-й лунный день, 27 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

Десятые лунные сутки — активный день, когда энергия Вселенной вливается в наше тело и побуждает к действиям. Чем можно заниматься 27 июня, рассказываем. Звёзды советуют уделить время физическим нагрузкам и спорту. Сил на это обязательно хватит.

Можно заняться и интеллектуальной деятельностью, в этой сфере тоже ждёт успех.

10-й день лунного календаря предназначен для завершения всех начатых дел. Всё, что не получалось решить до этого, завершится сегодня.

Начинать новое также разрешается. Не следует бояться, надо смело стремиться к вершине.

Разрешается ходить в гости, приглашать к себе других. Никаких конфликтов не возникнет, атмосфера в 10-й день лунного календаря располагает к миру, покою и удаче.

Отличное время для новых знакомств, как рабочих, так и личных.

Следует помолиться за умерших, сходить в церковь и поставить свечи.

Удачный будет день и для садоводства, можно в 10-е лунные сутки сажать растения и плодовые, собирать урожай.

Стоит заняться домом: уборкой, ремонтом, строительством. Любое дело, начатое сегодня, ждёт успех.

Согласно народным приметам, в день Елисея Гречкосея, 27 июня, можно покупать новые вещи, носиться будут долго и принесут удачу.

Был обычай освящать новую одежду, тогда будет сопутствовать везение.

Время удачно для свадебных церемоний.

Диета, пост, умеренное питание положительно скажутся на здоровье, конечно, если нет никаких противопоказаний.

Что нельзя делать в 10-й день лунного календаря, 27 июня 2023 года

Что нельзя делать в десятый лунный день, 27 июня 2023 года? Фото © Shutterstock

Существует несколько запретов у 10-х лунных суток. Что нельзя делать, чтобы не отпугнуть свою удачу, рассказываем. Брать в долг, одалживать, оформлять кредиты и другие манипуляции с деньгами, вводящими в зависимость, совершать не стоит.

Делать слишком дорогие покупки тоже не надо.

Запрещены 27 июня, в 10-й день лунного календаря, и гадания, ритуалы, всякие магические обряды.

Садоводам не стоит обрезать деревья — к ухудшению здоровья.

Нельзя переедать, могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Не надо в 10-й лунный день вступать в ссоры и конфликты, день к этому не располагает, а потому Вселенная может вас наказать.

Существовала такая примета на 27 июня: если вдруг попадалось яйцо с двумя желтками, то готовить его категорически нельзя, а стоит быстрее выбросить или случится страшная беда.

Ещё запрещается в 10-й лунный день срывать лютики. Считается, что тогда можно поссориться с влиятельным человеком, который не даст покоя и может негативно повлиять на ваши дела.

Женщинам и молодым девушкам запрещалось сегодня причёсываться. Так как это могло принести болезни.