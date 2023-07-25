Это гадание с ниткой и иголкой безошибочно определит, сколько мальчиков или девочек у вас родится
Если вы ждёте ребёнка и хотите знать, мальчик родится или девочка, скорее воспользуйтесь этим народным гаданием с ниткой и иголкой. И даже если дети уже подросли, почему бы не проверить, верна ли техника. Вдруг захотите ещё малыша.
Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько у вас будет детей и какого пола они родятся? Научим вас заглядывать в будущее — кто же не хочет знать этого наперёд! Хватит жить в неизвестности, ведь мама-нумеролог viktoria.num поделилась проверенным временем способом определить пол будущего малыша. Ничего сложного — понадобится только иголка с ниткой и немного свободного времени. Девушка всё наглядно показала на видео в своём тикток-аккаунте. А мы вам перескажем.
Народные гадания: как узнать пол малыша. Кадры из видео © TikTok / viktoria.num
Технология народного гадания максимально простая.
- Вешаем иголку на нитку и берёмся за конец, как бы "продев" её.
- Опускаем конструкцию три раза между большим и указательным пальцем левой руки и потом держим над центром ладони.
- Смотрим за реакцией висящей иголки: если крутится — будет девочка, ходит вперёд-назад — мальчик.
- Повторяем шаги, пока иголка не перестанет двигаться. Количество повторов отражает, сколько у вас будет детей.
Автор видео поинтересовалась у зрителей, совпал ли результат гадания с действительностью. Судя по количеству положительных комментариев, метод рабочий. Впрочем, есть и те, кто такой способ поставил под сомнение, причём с юмором: "У меня показывает уже 11 детей, я решила сама остановиться", — написала flowers_lover182. Пробуйте и делитесь в комментариях, что нагадала иголочка вам.
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