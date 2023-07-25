Это гадание с ниткой и иголкой безошибочно определит, сколько мальчиков или девочек у вас родится

Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько у вас будет детей и какого пола они родятся? Научим вас заглядывать в будущее — кто же не хочет знать этого наперёд! Хватит жить в неизвестности, ведь мама-нумеролог viktoria.num поделилась проверенным временем способом определить пол будущего малыша. Ничего сложного — понадобится только иголка с ниткой и немного свободного времени. Девушка всё наглядно показала на видео в своём тикток-аккаунте. А мы вам перескажем.