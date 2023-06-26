Путин предложил вагнеровцам подписать контракт с МО РФ или вернуться домой

Президент России Владимир Путин заверил, что бойцы группы "Вагнер" смогут покинуть страну и уйти в Белоруссию, а также поблагодарил их за то, что не пошли на кровопролитие.

"Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено", — сказал президент.