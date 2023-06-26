Путин предложил вагнеровцам подписать контракт с МО РФ или вернуться домой
Президент России Владимир Путин заверил, что бойцы группы "Вагнер" смогут покинуть страну и уйти в Белоруссию, а также поблагодарил их за то, что не пошли на кровопролитие.
"Благодарю тех солдат и командиров группы "Вагнер", которые приняли единственно правильное решение — не пошли на братоубийственное кровопролитие, остановились у последней черты. Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено", — сказал президент.
Лайф напоминает, 24 июня бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Позже в ситуацию вмешался белорусский лидер Александр Лукашенко и с одобрения российского коллеги переговорил с главой ЧВК "Вагнер". Тот в свою очередь заявил, что не будет принимать дальнейших шагов по эскалации, а бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.