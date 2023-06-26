Путин после обращения к россиянам проводит совещание с главами силовых ведомств
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После сегодняшнего телеобращения к гражданам России Владимир Путин проводит совещание с главами силовых структур страны. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря российского лидера, на рабочей встрече присутствуют генпрокурор Игорь Краснов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Федеральной службы охраны Дмитрий Кочнев, а также председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Напомним, сегодня вечером президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он поблагодарил россиян за проявленные в последние дни сплочённость, патриотизм и выдержку, а также подчеркнул, что благодаря такой реакции общества любые попытки навести смуту в стране обречены на провал. Он также отметил смелость и мужество силовиков, которые встали на пути мятежников 24 июня, и поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за усилия по урегулированию мятежа.