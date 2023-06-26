Путин предложил силовикам проанализировать ситуацию в связи с попыткой мятежа
Президент России Владимир Путин после телеобращения к россиянам в связи с попыткой вооружённого мятежа провёл совещание с главами силовых ведомств, поблагодарив их за проделанную работу в последние дни.
"Уважаемые коллеги, собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких дней и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент", — сказал глава государства.
Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу в последние дни. Видео © t.me / Кремль. Новости
Напомним, вечером 26 июня президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Он поблагодарил людей за проявленные в последние дни сплочённость, патриотизм и выдержку, а также подчеркнул, что благодаря такой реакции общества любые попытки навести смуту в стране обречены на провал. Глава государства также отметил смелость и мужество силовиков, которые встали на пути мятежников 24 июня, и поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за усилия по урегулированию мятежа.
Кадр видео t.me / Кремль.Новости