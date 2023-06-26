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26 июня, 20:08

Путин предложил силовикам проанализировать ситуацию в связи с попыткой мятежа

Президент России Владимир Путин после телеобращения к россиянам в связи с попыткой вооружённого мятежа провёл совещание с главами силовых ведомств, поблагодарив их за проделанную работу в последние дни.

"Уважаемые коллеги, собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких дней и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент", — сказал глава государства.

Путин поблагодарил силовиков за проделанную работу в последние дни. Видео © t.me / Кремль. Новости

Путин: С начала событий 24 июня предпринимались шаги для избежания кровопролития

Путин: С начала событий 24 июня предпринимались шаги для избежания кровопролития

Напомним, вечером 26 июня президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Он поблагодарил людей за проявленные в последние дни сплочённость, патриотизм и выдержку, а также подчеркнул, что благодаря такой реакции общества любые попытки навести смуту в стране обречены на провал. Глава государства также отметил смелость и мужество силовиков, которые встали на пути мятежников 24 июня, и поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за усилия по урегулированию мятежа.

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Кадр видео t.me / Кремль.Новости

Артур Лапсаков
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