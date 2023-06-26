Путин предложил силовикам проанализировать ситуацию в связи с попыткой мятежа

Президент России Владимир Путин после телеобращения к россиянам в связи с попыткой вооружённого мятежа провёл совещание с главами силовых ведомств, поблагодарив их за проделанную работу в последние дни.

"Уважаемые коллеги, собрал вас для того, чтобы поблагодарить за проделанную работу в течение этих нескольких дней и для того, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент", — сказал глава государства.