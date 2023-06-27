Лидер Колумбии наградил участников операции спасения детей с упавшего самолёта

Президент Колумбии Густаво Петро вручил 86 медалей за спасение четырёх детей, потерявшихся в экваториальных лесах Южной Америки после авиакатастрофы, военнослужащим, представителям коренных народов, а также служебной собаке. Церемонию награждения в Боготе транслировала в соцсетях администрация главы государства.

Он отметил, что успеха операция достигла благодаря объединению усилий государственных институтов со знаниями коренных народов о сельве. Одна из 86 медалей досталась овчарке Духии — матери служебного пса Уилсона, который помог найти детей, но сам пропал .

Напомним, самолёт Cessna рухнул в джунглях Колумбии после отказа двигателя 1 мая. Спасатели нашли лайнер только через 15 суток. Трое взрослых пассажиров погибли, а тела четверых детей, старшему из которых было 13 лет, а младшему — 11 месяцев, обнаружить не удалось. Спустя 40 дней поисков ребят нашли живыми в лесу. Минобороны страны показало кадры с детьми: все они были искусаны насекомыми и обезвожены.