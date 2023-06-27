Маск встревожен в связи с возможной "американизацией" украинского конфликта

Бизнесмен Илон Маск разделил тревогу американского предпринимателя Дэвида Сакса из-за возможного вмешательства США в конфликт на Украине. Об этом он написал в "Твиттере".

Сакс упоминает резолюцию, которую сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесли в верхнюю палату Конгресса США. В числе прочего там идёт речь о гарантиях Киеву со стороны НАТО в случае "уничтожения ядерного объекта на Украине". Предприниматель отметил, что после этого участились заявления о возможном подрыве Россией Запорожской АЭС. В частности, об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Такая ситуация вполне может спровоцировать "кого-то", кто хочет сильнее втянуть США в украинский конфликт, подорвав Запорожскую АЭС. При этом в случае уничтожения станции пресса "рефлекторно обвинит в этом Россию", а украинский кризис будет "американизирован".