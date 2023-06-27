США ввели санкции против четырёх компаний за связи с ЧВК "Вагнер"
Минфин США ввёл санкции против одного физлица и четырёх юрлиц из-за ЧВК "Вагнер"
Министерство финансов США объявило о введении санкций против гражданина России Андрея Иванова и четырёх юридических лиц, которые, по данным ведомства, якобы связаны с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
В чёрный список попали российская компания ООО "ДМ", фирмы из Центрально-Африканской Республики Midas Ressources и Diamville Sau, а также Industrial Resources General Trading из Объединённых Арабских Эмиратов.
Сегодня в американской прессе появилась информация о том, что Запад призывал Украину не наносить удары по РФ во время мятежа ЧВК "Вагнер". По информации CNN, такое решение было принято для того, чтобы "не раскачивать лодку" и снять с себя ответственность за происходящее в РФ. А ещё, по некоторым данным, госсекретарь США Блинкен запретил сотрудникам Госдепа комментировать мятеж. Депутат Мария Бутина назвала фальшивой реакцию Запада на события с "Вагнером". По её словам, американцы ухватились за возможность запустить миф о "расколе" общества, однако получилось всё наоборот.
ТАСС / Валентин Спринчак