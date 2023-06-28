Швеция на следующей неделе встретится с Турцией по вопросу членства в НАТО

Встреча Швеции, Турции и Финляндии на высоком уровне по вопросу членства первой в НАТО состоится на следующей неделе в Брюсселе. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Гааге.

Он рассказал, что участие в мероприятии примут главы министерств иностранных дел, разведывательных служб, советники по нацбезопасности, и выразил надежду на позитивное для Стокгольма решение. По его мнению, страна выполнила условия, выдвинутые ей Анкарой для ратификации решения о вступлении.

А ранее в Турции назвали условие для вступления Швеции в НАТО. Глава турецкого Минобороны Яшар Гюлер заявил, что страна должна выполнить обязательства по борьбе с терроризмом, закреплённые в Мадридском меморандуме, который был подписан в июне прошлого года.