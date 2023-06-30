10 ситуаций, которые помогут понять, с кем вы общаетесь на самом деле
Говорят, цыплят по осени считают. На самом деле вариантов понять, кого из себя представляют ваши друзья, много. Собрали 10 таких ситуаций, которые выведут на чистую воду кого угодно.
Общение с людьми — это один из самых важных аспектов нашей жизни. Но как узнать, с какими личностями вы проводите время? Иногда мы можем быть обмануты впечатлениями и поверить, что знаем человека, когда в действительности это не так. Подготовили список десяти ситуаций, которые помогут вам понять, с кем вы общаетесь на самом деле.
1. Как человек ведёт себя в стрессовых ситуациях
Стрессовые ситуации могут показать настоящую сущность человека. Если ваш собеседник начинает кричать, прибегает к насилию или просто теряет контроль над поведением, возможно, стоит задуматься о том, насколько вообще безопасно общаться с таким человеком.
2. Как человек общается с другими людьми
Десять ситуаций, которые помогут увидеть настоящую сущность собеседника. Фото © Freepik / mego-studio
Как ваш знакомый общается с другими — ещё один важный аспект, который поможет понять, с кем вы имеете дело. Если собеседник постоянно критикует окружающих его людей или говорит о них плохо, это плохой знак. Говорящий, что ваш "друг" не доверяет окружающим и вообще обижен на весь мир. Ну и самое главное, скорее всего, он точно так же перемывает косточки и за вашей спиной.
3. Как человек относится к своим близким
Отношения с близкими людьми — отличный показатель, какой человек на самом деле. Если ваш собеседник не уважает своих родных или говорит о них плохо, это может быть признаком того, что для него эмпатия — пустой звук, а заботиться о других он просто не в состоянии.
4. Как человек относится к своим обязательствам
Десять признаков того, что вы общаетесь с ненадёжным человеком. Фото © Freepik / garetsvisual
Тут нужно смотреть, как человек себя ведёт по жизни. Если он постоянно нарушает собственные обещания и не выполняет обязанности, то это не имеет ничего общего со складом ума или темпераментом. Не тратьте своё драгоценное время на особу, кому вы не можете доверять.
5. Как человек обращается с животными
То, как ваш знакомый обращается с питомцами, также может дать представление о его характере. Если собеседник жесток к животным или игнорирует их, это может говорить о его бесчувственности и неумении сочувствовать другим, а не только милым пушистикам.
6. Как человек обращается с обслуживающим персоналом
Ваш собеседник может обращаться с вами как с лучшим человеком на планете, и это может затуманить рассудок. В такие моменты лучше посмотреть, как он или она взаимодействуют с обслуживающим персоналом. Это крайне эффективно показывает, с кем вы имеете дело. Если знакомый груб и неуважителен к официантам, барменам и другим людям похожих профессий, это показывает его неуважение к окружающим и недостаток эмпатии. То, когда на этом месте окажетесь вы, лишь вопрос времени.
7. Как человек реагирует на критику
Как узнать, с кем вы общаетесь на самом деле? Десять ситуаций, которые помогут разобраться. Фото © Freepik
Реакция на критику может также дать представление о характере человека. Если ваш собеседник агрессивен и обвиняет других, это самый очевидный признак того, что он не в состоянии принимать ответственность за свои поступки.
8. Как человек относится к своим достижениям
Отношение к своим достижениям может также помочь понять, с кем вы имеете дело. Если приятель или родственник постоянно хвастается своими успехами и умаляет победы других людей, это может быть признаком его эгоизма и недостатка уважения к окружающим.
9. Как человек относится к своим ошибкам
То, как кто-то реагирует на свои ошибки, тоже даёт представление об истинном лице человека. Если знакомый или друг не признаёт собственные промахи и постоянно ищет оправдания, то это очевидный признак, что он не умеет принимать ответственность.
10. Как человек относится к своим обещаниям и словам
Как понять, что вы дружите с ужасными людьми. Обложка © Shutterstock
Наконец, отношение к своим высказываниям и предложениям поможет понять, стоит ли вообще доверять человеку. Если кто-то постоянно нарушает обещания и не держит слов, это может говорить о ненадёжности персоны и неспособности действовать по заранее обговорённому плану. А с непредсказуемыми и эгоистичными людьми ой как тяжело жить и дружить.
Общение с людьми может быть сложным, согласны. Но понимание, с кем вы имеете дело, может помочь сделать более осознанный выбор в том, с кем вы хотите общаться в будущем.
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Отношения / Психология
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