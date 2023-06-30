10 ситуаций, которые помогут понять, с кем вы общаетесь на самом деле

Общение с людьми — это один из самых важных аспектов нашей жизни. Но как узнать, с какими личностями вы проводите время? Иногда мы можем быть обмануты впечатлениями и поверить, что знаем человека, когда в действительности это не так. Подготовили список десяти ситуаций, которые помогут вам понять, с кем вы общаетесь на самом деле.

1. Как человек ведёт себя в стрессовых ситуациях

Стрессовые ситуации могут показать настоящую сущность человека. Если ваш собеседник начинает кричать, прибегает к насилию или просто теряет контроль над поведением, возможно, стоит задуматься о том, насколько вообще безопасно общаться с таким человеком.

2. Как человек общается с другими людьми

Десять ситуаций, которые помогут увидеть настоящую сущность собеседника. Фото © Freepik / mego-studio

Как ваш знакомый общается с другими — ещё один важный аспект, который поможет понять, с кем вы имеете дело. Если собеседник постоянно критикует окружающих его людей или говорит о них плохо, это плохой знак. Говорящий, что ваш "друг" не доверяет окружающим и вообще обижен на весь мир. Ну и самое главное, скорее всего, он точно так же перемывает косточки и за вашей спиной.

3. Как человек относится к своим близким

Отношения с близкими людьми — отличный показатель, какой человек на самом деле. Если ваш собеседник не уважает своих родных или говорит о них плохо, это может быть признаком того, что для него эмпатия — пустой звук, а заботиться о других он просто не в состоянии.

4. Как человек относится к своим обязательствам

Десять признаков того, что вы общаетесь с ненадёжным человеком. Фото © Freepik / garetsvisual

Тут нужно смотреть, как человек себя ведёт по жизни. Если он постоянно нарушает собственные обещания и не выполняет обязанности, то это не имеет ничего общего со складом ума или темпераментом. Не тратьте своё драгоценное время на особу, кому вы не можете доверять.

5. Как человек обращается с животными

То, как ваш знакомый обращается с питомцами, также может дать представление о его характере. Если собеседник жесток к животным или игнорирует их, это может говорить о его бесчувственности и неумении сочувствовать другим, а не только милым пушистикам.

6. Как человек обращается с обслуживающим персоналом

Ваш собеседник может обращаться с вами как с лучшим человеком на планете, и это может затуманить рассудок. В такие моменты лучше посмотреть, как он или она взаимодействуют с обслуживающим персоналом. Это крайне эффективно показывает, с кем вы имеете дело. Если знакомый груб и неуважителен к официантам, барменам и другим людям похожих профессий, это показывает его неуважение к окружающим и недостаток эмпатии. То, когда на этом месте окажетесь вы, лишь вопрос времени.

7. Как человек реагирует на критику

Как узнать, с кем вы общаетесь на самом деле? Десять ситуаций, которые помогут разобраться. Фото © Freepik

Реакция на критику может также дать представление о характере человека. Если ваш собеседник агрессивен и обвиняет других, это самый очевидный признак того, что он не в состоянии принимать ответственность за свои поступки.

8. Как человек относится к своим достижениям

Отношение к своим достижениям может также помочь понять, с кем вы имеете дело. Если приятель или родственник постоянно хвастается своими успехами и умаляет победы других людей, это может быть признаком его эгоизма и недостатка уважения к окружающим.

9. Как человек относится к своим ошибкам

То, как кто-то реагирует на свои ошибки, тоже даёт представление об истинном лице человека. Если знакомый или друг не признаёт собственные промахи и постоянно ищет оправдания, то это очевидный признак, что он не умеет принимать ответственность.

10. Как человек относится к своим обещаниям и словам

Как понять, что вы дружите с ужасными людьми. Обложка © Shutterstock

Наконец, отношение к своим высказываниям и предложениям поможет понять, стоит ли вообще доверять человеку. Если кто-то постоянно нарушает обещания и не держит слов, это может говорить о ненадёжности персоны и неспособности действовать по заранее обговорённому плану. А с непредсказуемыми и эгоистичными людьми ой как тяжело жить и дружить.