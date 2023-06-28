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28 июня, 07:25

Сбежавшие из России новосибирские депутаты лишены полномочий

Горсовет Новосибирска лишил полномочий уехавших из РФ депутатов Бойко и Пирогову

<p>Депутаты Сергей Бойко и Хельга Пирогова. Фото © <a href="https://sergeyboyko.info/bio/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sergeyboyko.info</a>, © <a href="https://gorsovetnsk.ru/deputies/36932/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Совет Депутатов города Новосибирска</a></p>

Депутаты Сергей Бойко и Хельга Пирогова. Фото © sergeyboyko.info, © Совет Депутатов города Новосибирска

Городской совет Новосибирска лишил полномочий двух депутатов, покинувших Россию. Речь идёт о Сергее Бойко* и Хельге Пироговой. Как сообщил на сессии глава постоянной комиссии Горсовета по местному самоуправлению Игорь Атякшев, причиной такого решения стало непредоставление декларации о доходах.

"В действиях депутата Пироговой и Бойко имеются признаки несоблюдения ограничений запретов неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции", — заявил Атякшев.

Голосование проходило тайно. "За" высказались 38 депутатов, "против" — один. Полномочия парламентариев будут прекращены 4 июля. В "Коалиции 2020", от которой избирались Бойко и Пирогова, намерены оспорить это решение в суде.

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Сергей Бойко покинул Россию в 2021 году после серии административных штрафов в отношении него за организацию незаконных акций. В конце марта Минюст признал его иноагентом. На Хельгу Пирогову в июле прошлого года был составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Региональные парламентарии обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с заявлением о привлечении коллеги к уголовной ответственности из-за опубликованного ею в соцсетях комментария о военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. 22 июля против Пироговой было возбуждено уголовное дело. 4 августа депутата объявили в розыск. Позже в её доме прошли обыски.

*Признан в России иностранными агентами.

Никита Никонов
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