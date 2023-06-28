Сбежавшие из России новосибирские депутаты лишены полномочий
Горсовет Новосибирска лишил полномочий уехавших из РФ депутатов Бойко и Пирогову
Депутаты Сергей Бойко и Хельга Пирогова. Фото © sergeyboyko.info, © Совет Депутатов города Новосибирска
Городской совет Новосибирска лишил полномочий двух депутатов, покинувших Россию. Речь идёт о Сергее Бойко* и Хельге Пироговой. Как сообщил на сессии глава постоянной комиссии Горсовета по местному самоуправлению Игорь Атякшев, причиной такого решения стало непредоставление декларации о доходах.
"В действиях депутата Пироговой и Бойко имеются признаки несоблюдения ограничений запретов неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции", — заявил Атякшев.
Голосование проходило тайно. "За" высказались 38 депутатов, "против" — один. Полномочия парламентариев будут прекращены 4 июля. В "Коалиции 2020", от которой избирались Бойко и Пирогова, намерены оспорить это решение в суде.
Сергей Бойко покинул Россию в 2021 году после серии административных штрафов в отношении него за организацию незаконных акций. В конце марта Минюст признал его иноагентом. На Хельгу Пирогову в июле прошлого года был составлен административный протокол по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Региональные парламентарии обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с заявлением о привлечении коллеги к уголовной ответственности из-за опубликованного ею в соцсетях комментария о военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. 22 июля против Пироговой было возбуждено уголовное дело. 4 августа депутата объявили в розыск. Позже в её доме прошли обыски.
*Признан в России иностранными агентами.