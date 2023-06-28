Сбежавшие из России новосибирские депутаты лишены полномочий

Городской совет Новосибирска лишил полномочий двух депутатов, покинувших Россию. Речь идёт о Сергее Бойко* и Хельге Пироговой. Как сообщил на сессии глава постоянной комиссии Горсовета по местному самоуправлению Игорь Атякшев, причиной такого решения стало непредоставление декларации о доходах.

"В действиях депутата Пироговой и Бойко имеются признаки несоблюдения ограничений запретов неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции", — заявил Атякшев.

Голосование проходило тайно. "За" высказались 38 депутатов, "против" — один. Полномочия парламентариев будут прекращены 4 июля. В "Коалиции 2020", от которой избирались Бойко и Пирогова, намерены оспорить это решение в суде.